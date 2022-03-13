В Італії перекинувся автобус із українцями, є загиблий

Автобус, у якому перебували близько 50 українців, перекинувся в Італії, внаслідок чого одна людина загинула та кілька отримали поранення, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у повідомленні пожежної служби Італії у Twitter.

Аварія сталася на трасі між Чезеною і Ріміні, на північно-східному узбережжі.

За попередніми даними, автобус з'їхав з траси близько 6:45 ранку на ділянці між Чезеною та Вальє-дель-Рубіконе у напрямку Анкони.

На фотографіях, опублікованих пожежниками у Twitter, видно, що автобус перекинувся. Рятувальні роботи продовжуються.

Причини аварії невідомі, інших транспортних засобів на дорозі на момент аварії не було, погодні умови були хорошими. Можливо, водій заснув за кермом.

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