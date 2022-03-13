ОДА: у Миколаєві внаслідок бомбардувань загинуло 9 людей
Наразі відомо про 9 загиблих внаслідок бомбардування російськими окупантами у Миколаєві, повідомляє Українська правда.
Про це заявив глава ОДА Віталій Кім у Telegram, Нацполіція, місцеві видання.
"9 людей загинуло внаслідок бомбардування му****ми. Миколаїв".
Місцеві видання повідомляють, що люди загинули у Миколаєві на проспекті Героїв України в районі зупинки Ательє внаслідок обстрілу російською артилерією.
Є поранені.
У поліції розповіли, що ворожий військовий літак здійснив авіаудар в обласному центрі, внаслідок чого руйнувань зазнала будівля одного з цехів заводу. Виникла пожежа.
У Баштанці авіаобстріл здійснено по житлових будинках.