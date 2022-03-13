Вучич: Сербія відмовляється від збільшення авіарейсів до РФ

Через гостру критику Сербія повертається до довоєнної кількості авіарейсів до РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це в ефірі телеканалу TV Pink заявив президент Сербії Олександр Вучич.

"Нам кажуть – ви заробляєте на українській крові тощо. А у нас є два замість одного літака. При цьому не чіпають тих, хто в НАТО, частково в Європі та Азії та мають у 30 разів більше рейсів, ніж ми. Наприклад Туреччина, і це їхнє власне рішення", - заявив Вучич .

Нагадаємо, Сербію вже звинуватили в тому, що вона використовується як лазівка, щоб оминути заборону на польоти між ЄС та Росією.

Сербія не є членом ЄС і відмовилася вводити санкції проти Росії, але її літаки можуть вільно перетинати повітряний простір ЄС. Це зробило балканську країну "єдиним європейським повітряним коридором, що залишився відкритим для Росії".

Air Serbia, що в основному належить державі, подвоїла кількість прямих рейсів з Москви до Белграда до 15 на тиждень, щоб задовольнити попит, що швидко зростає.