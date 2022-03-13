ОДА: практично всі міста Сумщини зараз в облозі і потребують допомоги

У Тростянці Сумської області — складна гуманітарна ситуація: місто окуповане та розграбоване, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповів голова Сумської обладміністрації Дмитро Живицький.

За словами Живицього, російські мародери винесли все з аптек, магазинів та банкоматів.

"Не випускають людей на вулицю, заблокували станцію екстреної медичної допомоги, знищили автомобілі ритуально-поховальної служби" , — розповів він.

Лебедин залишається без електрики та води. Населений пункт заблоковано, туди неможливо доставити продукти.

"Скидають бомби на житлові квартали, на всю критичну інфраструктуру, на продовольчі склади, свиноферми, склади із будівельними матеріалами, щоб після обстрілів люди не могли вставити вікна та відновити якісь помешкання" , — каже Живицький.

За його словами, практично всі міста Сумщини перебувають в облозі. До того, як почалися зелені коридори, ліки та іншу гумдопомогу довелося завозити підпільно лісами.

"Це були окремі спецоперації, аби підпільно провезти, до прикладу, комплектуючі обладнання для гемодіалізу" , — зазначив керівник ОДА.

"Ризикуючи життям, водії та волонтери привозять все необхідне для потреб області, але цього недостатньо. Звичайно, це медикаменти, бронежилети, каски" , — перелічив Дмитро Живицький.

Наразі Сумщині потрібна допомога: тепловізори, ліки та медичне обладнання (системи для крапельниць, знеболювальне, заспокійливе, протизапальне, антибіотики тощо), засоби особистої гігієни, а також усе, що стосується інсулінозалежних людей, пацієнтів із онкологією та серцево-судинними захворюваннями.