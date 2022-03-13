The Guardian: у Макрона заявили, що Путін не готовий припинити війну

В офісі президента Франції заявили, що Володимир Путін не продемонстрував готовності припинити війну проти України під час розмови з Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольцем, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні The Guardian з посиланням на заяву представника французького президента та німецького уряду.

Шольц та Макрон закликали до негайного припинення вогню в Україні. Своєю чергою, Путін поінформував Макрона та Шольца про стан справ у переговорах між Москвою та Києвом, але не згадав про припинення вогню та звинуватив Україну у використанні мирних жителів як живий щит.

Як повідомляється, під час розмови Макрон звинуватив Путіна у "брехні" за заяви, що українські сили нібито порушили права людини.

Нагадаємо, сьогодні федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон провели нову розмову з президентом РФ Владіміром Путіним щодо війни в Україні. Після розмови з Путіним вони поговорили із президентом Володимиром Зеленським.