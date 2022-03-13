Міськрада Мелітополя назвала в.о. мера від окупантів державною зрадницею

Мелітопольська міська рада провела позачергову сесію, де звернулися до генерального прокурора із закликом розпочати досудове розслідування про державну зраду щодо створення окупаційної адміністрації представниками партії "Опозиційний блок", повідомляє Українська правда.

"Окупаційні війська Російської Федерації намагаються у незаконний спосіб створити окупаційну адміністрацію міста Мелітополя. Для цього депутата Мелітопольської міської ради від "Опозиційного блоку" Галину Данильченко окупанти оголосили виконуючим обов’язки міського голови" , – йдеться в повідомленні.

Міські депутати закликають Ірину Венедиктову розпочати провадження щодо Дальниченко та її політичної сили досудове розслідування за ознаками статті 111 Кримінального кодексу України "Державна зрада".

Так само на позачерговій сесії депутати підтримали звернення до президента України Зеленського із проханням вжити всіх необхідних заходів щодо звільнення з полону Мелітопольського міського голови Івана Федорова та інших цивільних мешканців міста.

У тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі після того, як викрали мера Івана Федорова, місцева депутатка записала відеозвернення, що створює так званий "комітет народних обранців", який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає "екстремістами".

Президент Володимир Зеленський заявив, що міського голову Мелітополя катують, аби він заявив на відео свою підтримку окупаційній владі РФ.