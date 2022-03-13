ОДА: росіяни викрали мера Дніпрорудного у Запорізькій області

Російські загарбники викрали Євгена Матвєєва – мера Дніпрорудного, що у Запорізькій області, повідомляє Українська правда.

Про це заявив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

"Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича".

Нагадаємо, Дніпрорудне – місто у Василівському районі Запорізької області.

Це вже друге викрадення мера у Запорізькій області.

11 березня російські окупанти викрали міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова. Після цього депутат від "Опозиційного блоку" Галина Данильченко заявила, що створює комітет народних обранців, який керуватиме Мелітополем.