Генпрокуратура: з початку війни в Україні загинуло 85 дітей, майже 100 поранено

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло 85 дітей, майже 100 було поранено, повідомляє Новое время.

Таку статистику оприлюднили в Офісі генпрокурора на ранок неділі, 13 березня.

За даними відомства, найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях.

Там також розповіли про жертви російських окупантів за останні кілька днів.

Так, 11 березня при спробі евакуації окупанти розстріляли цивільний автомобіль, внаслідок обстрілу загинула дитина.

В Ізюмському районі Харківської області на блокпосту противник розстріляв легковий автомобіль, внаслідок чого загинули жінка та дитина.

12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклійського району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула родина із 3-річною дитиною.

Днем раніше повідомлялося про 79 загиблих дітей.