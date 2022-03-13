ЗМІ: у Херсоні тисячі людей вийшли на мітинг проти РФ

У Херсоні кілька тисяч людей вийшли на мирну акція "Херсон – це Україна", повідомляє Українська правда.

Відео з мітингу публікують місцеві ЗМІ та очевидці.

Протестувальники тримають плакати та українські прапори.

Люди скандують "Додому", "Домой пока живой", "Україна понад усе", "Слава нації – смерть ворогам", "Русский солдат, иди на**й", "Херсон – це Україна".

Люди мітингують, попри те, що довкола стоять десятки озброєних російських солдатів і багато російської техніки.