Посол ЄС: робота щодо членства України в ЄС розпочалася

Робота з приєднання України до ЄС почалася, «лід рушив, процес пішов», заявив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Робота щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов", - сказав Маасікас у відеозверненні на Twitter у неділю .

To my Ukrainian friends re:



* EU support: sanctions, military, humanitarian

* Temporary Protection Directive активована до help Ukrainians coming to EU

* EU проекти oriented all their work, support Ukraine's resilience

* Ukraine's application for EU membership: крига крісла. pic.twitter.com/lxKzxELhER - Matti Maasikas (@MattiMaasikas) March 13, 2022

Посол зазначив, що члени ЄС та союзники постачають Україні зброю та ще більше допомоги попереду. Він наголосив, що ЄС допомагає українському народу пережити цей терор.

"По-перше, ми надаємо гуманітарну підтримку: всі країни-члени ЄС зробили внесок у Механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр та спальних мішків вже прибувають до України", - розповів Маасікас .

За його словами, по-друге, ЄС захищає тих, хто рятується від путінського терору.

"ЄС вперше активізував директиву про тимчасовий захист. Вона допоможе українцям, які прибувають до ЄС, забезпечуючи благополуччя та медичне обслуговування, доступ до ринків праці та освіти", - наголосив він .