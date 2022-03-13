Федоров: Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії"

Федоров: Молдова починає приймати цифрові документи у "Дії"
Фото: дія sluga-narodu.com

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Республіка Молдова починає приймати цифрові документи в "Дії", повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у Telegram.

"Впевнений, що це лише початок великої міжнародної історії Дія", — зазначив міністр.

Раніше Мінцифри створило єДокумент — тимчасовий цифровий документ на період воєнного часу, він містить паспортні дані та РНОКПП (картка платника податків).

єДокумент автоматично буде доступний користувачам Дії після оновлення застосунку.

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