Арестович: Росія зосередилася на наступі у зоні ООС
Російська армія визначилася з основним напрямом та зосередила свої зусилля на наступі в зоні Операції Об'єднаних сил, повідомляє Новое время.
Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович під час брифінгу.
"Ми стримуємо його, завдаємо потужних ударів у відповідь", — зазначив він.
За словами Арестовича, також було знищено значну живу силу і техніку противника в Херсонській області.
Він наголосив, що наразі тримаються Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київська область.
"На півночі та в районі Харкова противника зупинено, він здійснює заходи щодо перегрупування, підтягування сил та активних бойових дій не веде", — додав він.