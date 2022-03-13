Арестович: Росія зосередилася на наступі у зоні ООС

Російська армія визначилася з основним напрямом та зосередила свої зусилля на наступі в зоні Операції Об'єднаних сил, повідомляє Новое время.

Про це повідомив радник глави Офісу президента України Олексій Арестович під час брифінгу.

"Ми стримуємо його, завдаємо потужних ударів у відповідь" , — зазначив він.

За словами Арестовича, також було знищено значну живу силу і техніку противника в Херсонській області.

Він наголосив, що наразі тримаються Маріуполь, Харків, Чернігів, Суми, Київська область.