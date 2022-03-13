МЗС Туреччини: Путін не проти зустрічі з Зеленським

Президент Російської Федерації Володимир Путін не проти зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським. Про це голова Кремля повідомив під час телефонних переговорів з президентом Туреччини, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час пресконференції.