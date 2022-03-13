МЗС Туреччини: Путін не проти зустрічі з Зеленським
Президент Російської Федерації Володимир Путін не проти зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським. Про це голова Кремля повідомив під час телефонних переговорів з президентом Туреччини, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Про це заявив очільник МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу під час пресконференції.
"Ми дбаємо про те, щоб організувати зустріч лідерів. Ще до початку війни у нас були такі старання. Путін у ході телефонних переговорів з нашим президентом заявив, що не проти такої зустрічі. Українська сторона готова. Між сторонами ведуться технічні переговори в Білорусії. З іншого боку, є й старання інших каналів, які ми також підтримуємо", - заявив Чавушоглу.