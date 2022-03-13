Подоляк: до зустрічі Зеленського та Путіна вже не так довго йти

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що зустріч президентів України та Росії може відбутися вже в найближчому майбутньому, з українського боку роблять все, щоб вона відбулася якнайшвидше, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що нам уже не так довго йти до цього. Я не готовий сказати, що ця зустріч може відбутися найближчим часом. День, два, три – ні. Якийсь час ще займе, але намагатимемося, щоб це було якнайшвидше. Тому що ми за кожне життя людей. Ми хочемо, щоб їх не вбивали, щоб не руйнували нашу інфраструктуру", - повідомив Подоляк в ефірі телемарафону в неділю .

За його словами, зараз Україною триває пошук місця проведення переговорів між лідерами України та Росії з точки зору гарантій безпеки та напрацювання пакету домовленостей, який враховуватиме виключно важливі для України позиції.

"Коли вони будуть напрацьовані, попередньо узгоджені, тоді президенти зможуть зустрітися і опрацювати вже кінцеві положення мирного договору", - сказав він, додавши, що Зеленський не підпише жодних неефективних і невигідних для України договорів про мир, а з боку Росії вже висловили готовність до прямий міжпрезидентській зустрічі".

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав Ізраїль можливим місцем для зустрічі з російським президентом з метою припинення війни, додавши, що позитивно ставиться до посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у врегулюванні питань миру між Україною та Росією.