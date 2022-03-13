МВС: Блокада Маріуполя наразі є "проблемою номер один"
Кругова оборона Маріуполя Донецької області триває, блокаду розцінюють як проблему номер один, повідомляє Ділова столиця.
Про це розповіла заступниця міністра внутрішніх справ Мері Акопян.
"Триває кругова оборона міста Маріуполь. Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює РФ", — каже посадовиця.
Вона додала, що за 12 діб блокади міста та обстрілу житлових кварталів російські окупанти вбили 1582 мирних маріупольців.
"Це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позиції ще з 2014 року. Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють в заручники невинних мирних людей", — наголосила Акопян.