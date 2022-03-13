ДПСУ: киянин видавав себе за жінку, щоб втекти до Румунії

На кордоні затримали мешканця Києва в жіночому одязі, який намагався незаконно перетнути кордон з Румунією, повідомляє Українська правда.

Про це пише Державна прикордонна служба України.

"Видавав себе за жінку і намагався незаконно перетнути кордон у пункті пропуску "Порубне" житель столиці. Чоловік взяв свою неповнолітню дитину і надав на прикордонний контроль паспорт своєї дружини".

Проте інспектор прикордонного контролю Чернівецького загону одразу викрила такий задум 30-річного чоловіка. Не допомогли киянину і макіяж та перука, яку він одягнув на себе.

Як з'ясувалося, у такий спосіб громадянин України намагався уникнути мобілізації до армії.

Наразі горе-ухилячому доведеться відповідати за законом, адже прикордонники направили повідомлення в поліцію, а також притягнули чоловіка до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону.