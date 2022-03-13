ЗСУ посилюють оборону Києва, щоб "несподівано" зустріти супротивника

Українські бійці укріплюють оборонні споруди навколо Києва, зокрема на південних підступах до столиці, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.

Командувач Сухопутних військ – командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський продовжує перевіряти готовність позицій захисників столиці до зустрічі з ворогом.

На південному напрямку передмістя столиці підрозділи сил оборони продовжують облаштовувати фортифікаційні та інженерні споруди "для можливості гідно та несподівано зустріти російського окупанта".

Командири підрозділів обговорили з командувачем оборони Києва можливі варіанти посилення в обладнанні позицій, щоб бути готовим до ймовірних дій російських окупантів.