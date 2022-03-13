ЗСУ посилюють оборону Києва, щоб "несподівано" зустріти супротивника
Українські бійці укріплюють оборонні споруди навколо Києва, зокрема на південних підступах до столиці, повідомляє Українська правда.
Про це йдеться в повідомленні Сухопутних військ ЗСУ.
Командувач Сухопутних військ – командувач оборони Києва генерал-полковник Олександр Сирський продовжує перевіряти готовність позицій захисників столиці до зустрічі з ворогом.
На південному напрямку передмістя столиці підрозділи сил оборони продовжують облаштовувати фортифікаційні та інженерні споруди "для можливості гідно та несподівано зустріти російського окупанта".
Командири підрозділів обговорили з командувачем оборони Києва можливі варіанти посилення в обладнанні позицій, щоб бути готовим до ймовірних дій російських окупантів.
"Незважаючи на усі свої невдачі в атакувальних діях, російсько-окупаційні війська не припинять спроб взяти столицю в облогу. Ми цього їм не дозволимо зробити. Тут кожен російський танк зустріне свій український джевелін", – заявив Сирський.