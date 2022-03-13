Борель: безльотна зона над Україною може призвести до третьої світової

Захід не може закрити небо над Україною, оскільки це означатиме готовність відкрити вогонь по російським літакам й загрожує початком Третьої світової війни, заявив Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє Новое время.

Про це глава європейської дипломатії заявив в інтерв'ю іспанському виданню El Periodico.

"Ми робимо все можливе з військової точки зору, допомагаємо сприяти опору українців військовою технікою, обережно, щоб не поширити війну на інші країни, уникаючи зіткнення, що може призвести до ядерної конфронтації. Коли хтось просить про безпольотну зону — це означає наявність здатності та волі збивати російські літаки, які порушують цю зону. Це могло б розширити конфлікт до Третьої світової війни, і очевидно, що ми не хочемо цього робити. Ми рухаємося до межі можливого, щоб допомогти, не вступаючи в ситуацію войовничості й не стаючи частиною конфлікті" , — сказав Боррель.

За його словами санкції не здатні зупинити війну за одну ніч, але вони здатні послабити російську економіку і дорого обійдуться Росії. Боррель зазначив, що відкритим лишається питання імпорту російських носіїв, але, за його словами, ЄС збирається якомога швидше його скоротити.

На запитання чи зможе Путін виграти цю війну, глава європейської дипломатії вказав, що російські війська зустріли набагато сильніший опір, ніж очікували.

"Я думав, що Україна слабка, вона здасться за кілька днів, що Захід буде розділений, що ми не зможемо застосувати такі сильні економічні та фінансові санкції. Він [Путін] у всьому помилявся. Україна чинить опір, і ми зробимо все можливе, щоб їй допомогти, з точки зору військових засобів, санкцій та міжнародного дипломатичного тиску на Росію, намагаючись ізолювати її від міжнародної спільноти" , — зазначив політик.

Він відзначив, що ООН засудила дії РФ.

"Ми повинні продовжувати ізолювати режим Путіна, щоб продемонструвати неприйняття світу. Якщо Путін виграє цю війну і підкорить Україну, ми відкриємо двері закону джунглів, коли найсильніший може домінувати над слабшим без виправдання і причини" , — вважає Боррель.

За його словами кінцева мета дій міжнародної спільноти — «припинити вторгнення в Україну та невиправдані страждання українського народу», а не повалення режиму Путіна.

"Те, що відбувається в російській політичній системі, — справа росіян. Ми не санкціонуємо Росію, щоб змінити її політичний режим, але зрозуміло, що ми караємо своїми санкціями олігархів, які є основою політичної підтримки Путіна. Ми не хочемо війни з Росією, ми не хочемо завдати шкоди російському народу, а хочемо послабити політичне керівництво, відповідальне за те, що відбувається в Україні" , — сказав Боррель.

Він також прокоментував можливість відмови України від вступу до ЄС та НАТО для досягнення миру.

"Щодо вступу до ЄС, то я не розумію, чому вони [Україна] повинні відмовлятися від чогось, що не має військового виміру. Я не думаю, що виправдання війни можна знайти в гіпотетичному членстві України в НАТО, яке взагалі не стояло на порядку денному. І ніхто не може перешкодити Україні бути частиною європейської родини, тому що вона є частиною європейської родини. Ніхто не повинен давати дозвіл. Вони хочуть жити в системі громадянських свобод, де люди вибирають свій уряд і ринкову економіку. Це те, що Путіну не подобається, тому що частина слов’янського населення живе за політичною системою, яка пропонує більше свободи, прав і процвітання. Це справжня загроза, яка, як вважає Путін, йде від України" , — каже Боррель.

Вже 18-й день Росія веде повномасштабну війну проти України. Російські війська у тому числі здійснюють авіа та ракетні удари по населених пунктах та житлових будинках, що призвело до значних жертв серед цивільного населення та масштабних руйнувань.