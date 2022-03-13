Папа Римський закликав негайно припинити війну в Україні

Папа Римський Франциск закликав негайно припинити війну в Україні, назвавши її "бійнею". Він застеріг зробити це раніше, аніж міста перетворяться на кладовища, повідомляє РБК-Україна.

"В ім'я Бога, я прошу вас: зупиніть цю бійню!" , - закликав понтифік.

Він висловив жах перед варварством, вбивством дітей, безневинних і беззбройних цивільних осіб і закликав покласти край неприйнятній збройній агресії, перш ніж вона перетворить міста на цвинтарі.

"З болем у серці я приєднуюсь до голосу простих людей, які благають покласти край війні" , - закликав Папа Франциск.

Нагадаємо, раніше Папа Римський Франциск відкинув твердження Росії про проведення "спеціальної операції" в Україні. Він назвав те, що відбувається справжньою війною.