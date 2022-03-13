ОВА: Миколаївська область готує евакуацію з окупованих територій

Влада Миколаївської області готує евакуацію населення з тимчасово окупованих населених пунктів. А також постачання для тих сіл, які вже звільнені, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Готуємо постачання до тих сіл, які вже звільнені, і готуємо там (на окупованих територіях) евакуацію. Навіть не евакуацію, це звільнення з полону", - зазначив він .

Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська завдали авіаудару по Миколаєву. В результаті загинули дев'ять осіб, які стояли в чергах до банкомату та супермаркету.