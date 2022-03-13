Генштаб: військові РФ готують додаткові підрозділи для наступу

Росія вже 18-й день руйнує українські міста та вбиває мирне населення. Зокрема окупанти здійснюють підготовку додаткових підрозділів для ведення бойових дій на території України, повідомляє РБК-Україна.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

З'ясувалось, що протягом 9-10 березня до РФ переміщено 800 військовослужбовців 102-ї військової бази (Гюмрі, Вірменія) Південного воєнного округу для подальшого перекидання в зону бойових дій.

"До 1500 осіб 40-ї окремої бригади морської піхоти (Петропавловськ-Камчатський) Тихоокеанського флоту залізничними ешелонами відправляються до Республіки Білорусь" , - йдеться у повідомленні.

Також у 820 головному центрі попередження про ракетний напад в Росії проводиться відбір особового складу для участі у бойових діях проти України.

Зазначимо, що з метою термінового поповнення втрат російських військових, частину "миротворчого" контингенту перекидають з Нагірного Карабаху (Азербайджан) в Україну До того ж залучається велика кількість бойовиків-найманців з інших країн (Сирія, Сербія).

Російські війська на підступах до Києва зі східного боку перейшли до оборони. Не виключено, що після поповнення сил буде зроблена спроба наступу на лівобережну частину.

Повідомляється, що противник блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль і продовжує перегрупування військ.