У РФ протестують проти війни в Україні: поліція жорстко "пакує" людей
Росіянам забороняють висловлювати свою думку про війну, повідомляє Сьогодні.
У містах Росії 13 березня відбуваються антивоєнні мітинги. Як завжди, це супроводжується жорсткими затриманнями мітингувальників. У мережі з'явилися відео із різних російських міст.
У Москві акція відбулася на Манежній площі. Силовики одразу ж прибігли затримувати людей.
У Санкт-Петербурзі одного мітингувальника затримували аж шістьох силовиків.
У Єкатеринбурзі також мітингувальників затримують дуже жорстко.
В Іркутську правоохоронці накинулися на жінок.
У Хабаровську затримано не менше восьми людей, у тому числі за написи "Немає війні" на одязі, за плакат "Україно, ти маєш рацію" та за оплески пікетнику з цим плакатом.
У Владивостоці поліція забігала за людьми до магазинів та жорстко затримувала перехожих.
У Білгороді жінку затримали через те, що вона несла в руках жовтий тюльпан.
Нагадаємо, у містах України тисячі людей вийшли проти російських окупантів.