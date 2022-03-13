У РФ протестують проти війни в Україні: поліція жорстко "пакує" людей

Росіянам забороняють висловлювати свою думку про війну, повідомляє Сьогодні.

У містах Росії 13 березня відбуваються антивоєнні мітинги. Як завжди, це супроводжується жорсткими затриманнями мітингувальників. У мережі з'явилися відео із різних російських міст.

У Москві акція відбулася на Манежній площі. Силовики одразу ж прибігли затримувати людей.

У Санкт-Петербурзі одного мітингувальника затримували аж шістьох силовиків.

У Єкатеринбурзі також мітингувальників затримують дуже жорстко.

В Іркутську правоохоронці накинулися на жінок.

У Хабаровську затримано не менше восьми людей, у тому числі за написи "Немає війні" на одязі, за плакат "Україно, ти маєш рацію" та за оплески пікетнику з цим плакатом.

У Владивостоці поліція забігала за людьми до магазинів та жорстко затримувала перехожих.

У Білгороді жінку затримали через те, що вона несла в руках жовтий тюльпан.

Нагадаємо, у містах України тисячі людей вийшли проти російських окупантів.