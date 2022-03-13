Поліція: окупанти розстріляли в Ірпені кореспондента New York Times

Поліція: окупанти розстріляли в Ірпені кореспондента New York Times

Російські окупаційні війська 13 березня розстріляли кореспондента американської газети New York Times, також один журналіст поранений, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Внаслідок обстрілу загинув 51-річний кореспондент. Як свідчать фото, загинув американський відеограф Брент Ренауд.

Ще один журналіст дістав поранення. Його вивезли з зони бойових дій до "Охматдиту" в Києві. Наразі йому надають медичну допомогу.

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