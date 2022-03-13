Боррель: ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного

Високий представник ЄС Жозеп Боррель від імені Європейського Союзу рішуче засудив викрадення російськими військами мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного – це спроба створення незаконних державних структур.

Відповідний запис він зробив у неділю на своїй сторінці у твіттері.