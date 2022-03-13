Глава МЗС Франції оголосив про нові санкції для Росії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан відзначив "розмах наслідків санкцій", які вводяться ЄС проти Росії, і оголосив новий пакет обмежувальних заходів, які, за його словами, почнуть діяти з цієї неділі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"У цей момент готується нова серія санкцій, які мають бути застосовні, починаючи з сьогоднішнього дня, як тільки посли (постпреди країн ЄС у Брюсселі) дійдуть угоди, щоб одночасно заборонити імпорт сталеливарної продукції з Росії, заборонити експорт предметів люксу (до Росії) ), заборонити будь-які інвестиції в нафтовидобуток та переробні заводи в Росії та розширити (санкційний) список олігархів", - сказав глава французького МЗС у неділю в ефірі радіостанції France Inter .

"Ми додаємо санкції, які негайно набирають чинності", - продовжив міністр, наголосивши, що їх ще ніколи не приймали в Євросоюзі так швидко .

На його думку, санкції ЄС "починають важко тиснути і продовжать тиснути на Росію" та "будуть ще інші", щоб "підняти ціну" для Москви.

Відповідаючи на питання про можливість подальших санкцій щодо імпорту російських нафти та газу, Ле Дріан послався на слова президента Франції Емманюеля Макрона про те, що "не існує табу", "будь-які варіанти на столі".

У Брюсселі, згідно з опублікованим повісткою, о 16:00 за місцевим часом оголошено позачергове засідання Комітету постійних представників країн ЄС (COREPER), на якому обговорюватиметься черговий, четвертий, пакет санкцій ЄС щодо Росії.

"(Буде прийнято) рішення для застосування письмової процедури прийняття (санкцій Радою ЄС)", - сказано у публікації .

Звичайна процедура передбачає після погодження проектів юридичних актів членами COREPER затвердження їхньою постановою Ради ЄС, яка може прийматися у письмовій формі. Санкції набирають чинності після публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.