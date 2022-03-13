Митрополит Святогірський закликав припинити бомбардування мирних людей

Митрополит Святогірський закликав припинити бомбардування мирних людей

Митрополит Святогірський Арсеній закликав припинити бомбардування мирних людей після атаки російських окупантів на Святогірську лавру, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у відеозверненні митрополита Арсенія.

Владика розповів, що бомба впала біля мосту, який поєднує місто і монастир. Внаслідок авіаудару вибиті вікна в Успенському соборі та Покровському храмі. Зазнала пошкоджень Також постраждала гостинниця Лаври, де на той момент проживало 520 біженців, головним чином з Харкова та Ізюма, 200 з яких – діти.

Дехто отримав поранення від уламків скла.

"Люди у підвалах лаври, у стресовій ситуації. У дітей істерика", — сказав митрополит Арсеній.

Він зазначив, що на момент авіаудару у Святогірську мешкали близько 10 тисяч людей — мирні мешканці.

"Жодних військових підрозділів на території Святогорська, на території Святогірської лаври не було. Удар було нанесено по мирному місту та по одній зі святинь України — Свято-Успенської Святогілської лаври", — додав владика.

Митрополит Арсеній закликав всіх, від кого це залежить, припинити бомбити мирних людей у мирних містах України.

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