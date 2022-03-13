Митрополит Святогірський закликав припинити бомбардування мирних людей

Митрополит Святогірський Арсеній закликав припинити бомбардування мирних людей після атаки російських окупантів на Святогірську лавру, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у відеозверненні митрополита Арсенія.

Владика розповів, що бомба впала біля мосту, який поєднує місто і монастир. Внаслідок авіаудару вибиті вікна в Успенському соборі та Покровському храмі. Зазнала пошкоджень Також постраждала гостинниця Лаври, де на той момент проживало 520 біженців, головним чином з Харкова та Ізюма, 200 з яких – діти.

Дехто отримав поранення від уламків скла.

"Люди у підвалах лаври, у стресовій ситуації. У дітей істерика" , — сказав митрополит Арсеній.

Він зазначив, що на момент авіаудару у Святогірську мешкали близько 10 тисяч людей — мирні мешканці.

"Жодних військових підрозділів на території Святогорська, на території Святогірської лаври не було. Удар було нанесено по мирному місту та по одній зі святинь України — Свято-Успенської Святогілської лаври" , — додав владика.

Митрополит Арсеній закликав всіх, від кого це залежить, припинити бомбити мирних людей у мирних містах України.