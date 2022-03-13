В окупованому Бердянську сотні людей вийшли на протест проти окупації
В окупованому Росією Бердянську люди вийшли на мітинг за Україну, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляють жителі міста у соцмережах.
На відео видно, як сотні чи тисячі людей вулицями міста скандують "Бердянськ – це Україна".
"Бердянськ — це Україна. Ще вчора його називали містом азовських бичків та зухвалих браконьєрів. А сьогодні Бердянськ символ спротиву окупації", — йдеться в дописі на Telegram-каналі ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS.
Нагадаємо, сьогодні в окупованому російськими військами Херсоні кілька тисяч людей вийшли на мирну акцію протесту "Херсон – це Україна".