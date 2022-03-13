У Міноборони пояснили, чому підрахунок загиблих ворогів утруднений

Упродовж останніх днів статика втрат ворога не змінюється. У Міністерстві оборони пояснили, що підрахунок знешкоджених загарбників не є першочерговою справою, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

Зокрема, за офіційними даними, кілька днів не змінювалася цифра "понад 12 тисяч" убитих росіян.

За словами Маляра, ворога знищують, так само як він руйнує українські міста та села.

"Підрахунок втрат особового складу ворога-далеко не першочергова справа на місці подій", - сказала вона .

Вона додала, що щодня ситуація динамічно змінюється. Поки що противника вдалося зупинити, тому немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще кілька днів тому.

Маляр зазначила, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже утруднений. Тому встановити точну цифру ворожих втрат дуже складно.

Також цифри надходять від різних джерел, часто із запізненням на кілька діб. Все залежить від ситуації дома.