КМВА: окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці

Російські військові в неділю завдали артилерійського удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці, йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату" , - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що один снаряд потрапив до приміщення котельні, там пошкоджено дах, також є руйнування всередині. Другий снаряд потрапив до приміщення моргу.

"Внаслідок вибухової хвилі часткові руйнування отримав і житловий корпус установи" , - наголошують у КМВА.

Там додають, що на момент обстрілу підопічні інтернату та персонал були евакуйовані у безпечне місце. Наразі на місці обстрілу працюють фахівці.