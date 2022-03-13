КМВА: окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці
Російські військові в неділю завдали артилерійського удару по психоневрологічному інтернату в Пущі-Водиці, йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Окупанти завдали артилерійського удару по Пуща-Водицькому психоневрологічному інтернату", - йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що один снаряд потрапив до приміщення котельні, там пошкоджено дах, також є руйнування всередині. Другий снаряд потрапив до приміщення моргу.
"Внаслідок вибухової хвилі часткові руйнування отримав і житловий корпус установи", - наголошують у КМВА.
Там додають, що на момент обстрілу підопічні інтернату та персонал були евакуйовані у безпечне місце. Наразі на місці обстрілу працюють фахівці.