Чехія пропонує розглянути прийняття України до Вишеградської групи
Україну можуть прийняти до Вишеградської групи. Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова пропонує розглянути таку нагоду, повідомляє РБК-Україна.
Про це вона заявила у ефірі місцевого ТБ.
За її словами, крім розгляду вступу України до НАТО та Європейського союзу, потрібно розглянути питання про розширення Вишеградської групи за рахунок України. У тому числі тому, що вона межує з трьома із чотирьох членів цього об'єднання.
"Нас багато що поєднує з нею, зокрема, негативний досвід у спілкуванні з Росією", - наголосила Чернохова.
Зазначимо, Вишеградська група – це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена у 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.