Чехія пропонує розглянути прийняття України до Вишеградської групи

Україну можуть прийняти до Вишеградської групи. Міністр оборони Чехії Яна Чорнохова пропонує розглянути таку нагоду, повідомляє РБК-Україна.

Про це вона заявила у ефірі місцевого ТБ.

За її словами, крім розгляду вступу України до НАТО та Європейського союзу, потрібно розглянути питання про розширення Вишеградської групи за рахунок України. У тому числі тому, що вона межує з трьома із чотирьох членів цього об'єднання.

"Нас багато що поєднує з нею, зокрема, негативний досвід у спілкуванні з Росією", - наголосила Чернохова .

Зазначимо, Вишеградська група – це об'єднання чотирьох центральноєвропейських держав: Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини. Була створена у 1991 році для спільної інтеграції до європейських структур.