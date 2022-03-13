Нацгвардійці на Донбасі ліквідували ДРГ під час спроби зайти до населеного пункту

На Донбасі військовослужбовці Нацгвардії ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника. Окупанти намагалися пройти в один із населених пунктів, повідомляє РБК-Україна.

"Військовослужбовці Національної гвардії України ліквідували диверсійно-розвідувальну групу противника поблизу одного із населених пунктів у районі проведення операції ООС" , - йдеться в повідомленні.

Відомо, що всіх диверсантів було знищено. Окупанти мали при собі гранати, міни та зброю для здійснення своїх ворожих задумів і намагалися пройти до одного із населених пунктів.

"Завдяки таким діям військовослужбовців НГУ, цей план ворога вдалося нейтралізувати" , - зазначено в повідомленні.

Нагадаємо, в Харківській області затримали диверсанта-українця, який повідомляв дані про переміщення ЗСУ.

Також українські військові затримали у Харкові диверсантів. Злочинці готували підриви військових та цивільних об'єктів.