Міноборони: Росія відправить в Україну найманців із Сирії та Лівії

Найманці використовуватимуть проти українців важку артилерію та снайперську зброю, повідомляє Сьогодні.

Для посилення свого військового контингенту в Україні Росія відкрила 14 центрів вербування найманців у Сирії, на територіях, підконтрольних режиму Башара Асада (Дамаск, Алеппо, Хама, Ракка та Дейр ез-Зор). Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України у неділю, 13 березня.

"Після короткої підготовки найманців переправлять до Росії через авіабазу "Хмейм" двома літаками Ту-134 (до 80 пасажирів) та Ту-154 (до 180 пасажирів) на авіабазу "Чкаловський" у Московській області", – йдеться у повідомленні .

У Міноборони додали, що Росія вже зібрала тисячі сирійських найманців до лав окупаційних військ. Зокрема, це члени так званого Ополчення національної оборони та підрозділів 5-го корпусу ЗС Сирії.

"Припускається, що сирійці будуть використовувати проти українців важку артилерію та снайперську зброю. Також підтверджено інформацію про підготовку Росією найманців з Лівії для залучення до бойових дій в Україні", – інформує відомство .

Раніше повідомлялось, що президент Росії Володимир Путін оголосив про масовий набір іноземних найманців для терористичних та каральних операцій в Україні.