Ізраїль виступив із вимогою до Росії через Україну

Ізраїль виступив із вимогою до Росії через Україну

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації до України. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, повідомляє Сьогодні.

"Воно (вторгнення – ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки та розв'язати цей конфлікт за столом переговорів", – сказав Яір Лапід.

За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення":

"Ми працюємо в повній координації з нашим союзником – Сполученими Штатами – і нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".
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