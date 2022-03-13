Ізраїль виступив із вимогою до Росії через Україну

Ізраїль засуджує вторгнення Російської Федерації до України. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід, повідомляє Сьогодні.

"Воно (вторгнення – ред.) позбавлене будь-якого виправдання, і ми закликаємо Росію припинити обстріли та атаки та розв'язати цей конфлікт за столом переговорів" , – сказав Яір Лапід.

За його словами, Ізраїль зробить усе можливе, щоб "допомогти досягти мирного рішення":

"Ми працюємо в повній координації з нашим союзником – Сполученими Штатами – і нашими європейськими партнерами, щоб спробувати якнайшвидше покласти край цій жорстокій трагедії".