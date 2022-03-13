Міненерго: майже 1 млн споживачів через війну позбавлено електропостачання

Незважаючи на прицільну руйнацію російськими військовими об'єктів енергетичної інфраструктури, українська енергосистема працює стабільно, необхідності спеціально скорочувати споживання електроенергії немає, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни загалом, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює в ізольованому режимі. Виробництво електроенергії відповідає споживанню. У нас є відповідні резерви у разі потреби", – зазначив міністр в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю вдень .

За даними Міненерго, наразі максимально споживана потужність становить близько 14,5-15 тис. МВт.

"За звичайних умов за такої погоди цей пік був би вищим за 20 тис. МВт", - додав Галущенко .

Він також вкотре звернув увагу на фейкові заклики до економії енергоспоживання, які розповсюджуються в мережі агресором.

"Це була спроба завдяки інформаційному тероризму похитнути нашу енергосистему. Адже якщо відбувається різке зменшення споживання, то складно забезпечити відповідну частоту в енергосистемі – 50 Гц", – пояснив він .

Крім того, Галущенко закликав усіх українців, які мають можливість, своєчасно сплатити за комунальні послуги, щоб підтримати здатність підприємств енергетичного сектора і надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

Водночас, за інформацією міністерства, на 13 березня без електропостачання залишилося 979,5 тис. домогосподарств, повністю відключено Маріуполь.