Чехія надасть Україні додаткову військову допомогу

Чехія надасть Україні додаткові військові матеріали та озброєння на суму щонайменше 725 мільйонів крон ($31,5 млн), повідомляє Європейська правда.

Про це заявила Міністр оборони Яна Чорнохова.

З міркувань безпеки вона не уточнила, що саме буде передано Україні, але зауважила, що перелік ґрунтуватиметься на запиті від українського уряду.

Чехія вже відправила в Україну кулемети, автомати, пістолети-кулемети та боєприпаси. Крім того, було передано військову матеріальну та медичну допомогу.