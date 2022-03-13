Де в Києві можна зняти готівку без банкомату: магазини, заправки та аптеки
Доступ до зняття готівки під час воєнного стану обмежений, адже поповнення банкоматів та інкасація - це ризикований процес. На щастя, зняти готівку можна в багатьох супермаркетах, АЗС і навіть аптеках, повідомляє РБК-Україна.
Як це зробити, які мережі надають такі послуги - читайте нижче в нашому матеріалі.
В НБУ розповіли, що для зняття цього потрібно оплатити будь-яку покупку платіжною карткою і під час розрахунку попросити касира зняти з неї потрібну суму готівки.
Отримати можна від 500 гривень, але не більше 6000 гривень (суму треба уточнити у касира безпосередньо на місці).
Мережа супермаркетів, магазинів:
- АТБ-Маркет (6000 грн);
- Сільпо (6000 грн);
- Фора (6000 грн);
- FOZZY (6000 грн);
- VARUS (6000 грн);
- NOVUS (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн);
- ЛотОК (6000 грн);
- Thrash! (6000 грн);
- Точка (6000);
- Сім23 (до 2000 грн);
- Лінія магазинів EVA (до 2000 грн)
АЗС
- ОККО (6000 грн);
- Укрнафта (до 5000 грн);
- БРСМ-Нафта (до 500 грн);
- Мережа АЗК WOG (6000 грн).
Аптеки
- Біла ромашка (6000 грн);
- Аптека Доброго Дня;
- Аптека АНЦ (6000 грн);
- Аптека Копійка;
- Аптека 9·1·1 (6000 грн);
- Аптека оптових цін;
- МедСервіс (6000 грн)