СБУ заявляє про "вкидання" про нібито зрадників серед силовиків та військових

У Службі безпеки України заявляють, що російські окупанти використовують "вкидання" про нібито зрадників серед українських силовиків та військових для провокації сутичок та стрілянини між захисниками України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Російські окупанти не можуть перемогти українських військових у бою, тому все частіше діють підступними методами. Зокрема, зафіксовані випадки, коли в інформаційне поле спеціально вкидаються дані про нібито зрадників та диверсантів, публікуються їхні прізвища, номери авто – із закликом негайно затримати. такі "вкидання" спрямовані проти співробітників силових структур та військових", - йдеться у повідомленні СБУ в телеграм-каналі .

В українській спецслужбі наголошують, що мета таких "вкидів" – посіяти розбрат та спровокувати сутички та стрілянину між захисниками України.

У цьому контексті СБУ закликає громадян украй уважно ставитися до поширення неперевіреної інформації, особливо коли вона анонімна, а представників правоохоронних структур та Територіальної оборони українська спецслужба просить ретельно перевіряти отримані дані.