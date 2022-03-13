РНБО: Росія планує операцію з дискредитації українців, які живуть у РФ

Російські спецслужби планують провести операцію під "чужим прапором, спрямовану на дискредитацію українців, які проживають у РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Там розповіли, що мета такого плану — консолідувати російське суспільство довкола підтримки війни РФ проти України. У межах спецоперації планують:

- поширювати заклики до українців, які живуть у РФ, щодо очолювання протестного руху з повалення режиму диктатора Володимира Путіна. До цього можуть залучати лідерів громадської думки з нібито проукраїнською позицією, які перебувають за межами Росії, пише ЦПД;

- надати протестам, пов’язаним з різким погіршенням умов життя росіян, етнічного "українського" забарвлення;

- реалізувати серію провокацій насильницького (терористичного) характеру, які "організовуватимуться" етнічними українцями;

- посилити пропагандистські заходи, щоб пояснити громадянам РФ "безальтернативність війни з Україною та необхідність знищити українців".

Як повідомлялось, російські окупанти намагаються чинити психологічний тиск на мирне населення України, особливо в тих містах і районах, де зараз відсутні телебачення та інтернет-зв’язок, тобто значно обмежений доступ до новин.