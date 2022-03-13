Міськрада: у Маріуполі загинули 2187 громадян

Міська рада повідомила, що у Маріуполі в результаті російських авіанальотів загинули 2187 містян, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє Маріупольська міськрад.

"За 24 години щонайменше 22 бомбардування мирного міста. Скинуто вже близько 100 авіабомб на Маріуполь...

На сьогодні вже 2187 маріупольців загинули від атак з боку РФ".

У міськраді повідомляють, що окупанти цілеспрямовано б’ють по житловим будинкам, місцям скупчення людей, вщент руйнують дитячі лікарні та повністю знищують міську інфраструктуру.

У владі відзначають, що з неба йде найбільша загроза для 400 тисяч маріупольців, які зараз заблоковані у місті і закликають закрити небо або надати системи ППО.