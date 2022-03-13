Зеленський провідав у лікарні поранених військових
Президент Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених українських військових, повідомляє Українська правда.
Зеленський поспілкувався з пораненими військовими. Його супроводжували глава Офісу президента Андрій Єрмак, прессекретар президента Сергій Никифоров та інші.
Військові розповіли, що нещодавно отримали поранення в Гостомелі, під Ірпенем.
Президент також вручив пораненим військовим державні нагороди.
Він також відвідав поранених воїнів у реанімаційному відділенні.