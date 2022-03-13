Зеленський провідав у лікарні поранених військових

Президент Володимир Зеленський відвідав у госпіталі поранених українських військових, повідомляє Українська правда.

Зеленський поспілкувався з пораненими військовими. Його супроводжували глава Офісу президента Андрій Єрмак, прессекретар президента Сергій Никифоров та інші.

Військові розповіли, що нещодавно отримали поранення в Гостомелі, під Ірпенем.

Президент також вручив пораненим військовим державні нагороди.

Він також відвідав поранених воїнів у реанімаційному відділенні.