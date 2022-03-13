МВС: на дорогах України скоротять кількість блокпостів та спростять вимоги

В Україні планують скоротити кількість блокпостів на дорогах, створивши перелік актуальних. При цьому обов'язковою перевірка буде лише при в'їздах, а на виїзд - вибірковою, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповiв міністр внутрішніх справ Денис Монастирський у відеозверненні.

"Наразі Національна поліція України та Збройні Сили України, спільно з територіальною обороною за підтримки профільних міністерств, проводять оптимізацію кількості блокпостів на автошляхах" , - сказав Монастирський.

При цьому він заявив, що бачить цілком обґрунтованими перевірки документів і автотранспорту на в’їздах у міста.

"При цьому на виїзд перевірка буде лише вибірковою" , - уточнив Монастирський.

Тож найближчим часом буде створено перелік актуальних блокпостів. А всі, які до цього переліку не увійдуть, будуть прибрані.