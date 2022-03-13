Член делегації РФ заявив про "суттєвий прогрес" на переговорах з Україною

Член делегації Росії на переговорах з Україною Леонід Слуцький заявив про прогрес у переговорах з українською делегацією та сподівається, що він переросте у підписання документів, повідомляє Ділова столиця.

Про це Слуцький сказав в інтерв'ю RT Arabic.

"Якщо порівнювати позиції обох делегацій на переговорах на самому їх початку і сьогодні, то ми побачимо суттєвий прогрес.

За моїми особистими очікуваннями, цей прогрес може перерости найближчими днями в єдину позицію обох делегацій, документи для підписання…

Підписання цих документів ляже в основу зниження градуса напруги в ході військової операції та, звичайно, порятунку багатьох людей", — сказав Слуцький .

Раніше, 7 березня Леонід Слуцький дав зрозуміти, що "мирні" переговори йдуть складно і поки не дають вагомого результату.

Тоді він сказав:

"Переговори будуть продовжені. Не будемо тішити себе ілюзіями, що в наступному кроці, через крок буде досягнуто фінішного результату. Буде досить важка та послідовна робота. Не сподіватимемося на те, що наші колеги одразу займуть якусь позицію, близьку до нашої, яку потім бездоганно виконуватимуть. Консультації будуть, безперечно, непрості".

Нагадаємо, 12 березня Україна та Росія досягли домовленості щодо створення спеціальних робочих підгруп.