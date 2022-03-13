Мер: журналістам заборонили в'їжджати в Ірпінь

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин каже, що до міста тимчасово обмежили пропуск журналістів, повідомляє Українська правда.

"Тимчасово, на період звільнення нашого міста, не переходити міст з Романівки.

Не фотографувати позиції наших військових, не фотографувати їхні обличчя. Це шкодить для повного звільнення нашого міста.

Із завтрашнього дня (14 березня) ми не будемо пропускати від Романівки в місто журналістів. Вибачте, але це тимчасове! І ми не хочем ризикувати життям наших хлопців".

За словами Маркушина, 12 березня на блокпосту біля ТРЦ "Жираф" загинуло 3 військовослужбовців українських сил.

Мер наполягає, що почасти вони загинули через те, що журналісти оприлюднюють світлини із позиціями та обличчями українських бійців.

"Романівкою" називають житловий масив Ірпеня, що утворився на місці колишнього однойменного села. Цей мікрорайон розташований на виїзді з Ірпеня до Києва.