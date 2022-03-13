ОВА: на Луганщині окупанти розстріляли волонтера в інвалідному візку

У селі Борівському під Сєвєродонецьком Луганської області окупанти вбили відомого волонтера Олександра Кононова, повідомляє Українська правда.

Про це написав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Олександр Кононов R.I.P. Українського волонтера росіяни вбили у власному будинку у Борівському, що під Сєвєродонецьком".

"Сьогодні зайшли в будинок нашого волонтера. Це людина з інвалідністю, він займав дуже активну проукраїнську позицію. Його просто розстріляли в інвалідному візочку".