У Берліні понад 20 тисяч людей вийшли на акцію в підтримку України

Понад 20 000 людей вийшли на демонстрацію у Берліні на підтримку України, яка протистоїть російському вторгненню, повідомляє Українська правда.

Демонстранти пройшли великою колоною центром міста до Бранденбурзьких у неділю вдень. Серед демонстрантів були як молоді, так і люди похилого віку, і навіть сім'ї з дітьми. Девіз демонстрації: "Зупинити війну. Мир та солідарність народу України".

У багатьох учасників були повітряні кулі синього та жовтого кольорів. Інші несли транспаранти з написами "Зупинити війну", "Мир", "Де вакцина проти війни" та з образами на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Поліція заявила, що на акції були присутні 20 000 - 30 000 людей. Альянс організаторів профспілок, церков, ініціатив із захисту довкілля та груп світу назвав кількість учасників у 60 000 осіб.

Багатотисячні демонстрації також пройшли у Штутгарті, Гамбурзі, Франкфурті та Лейпцигу. Два тижні тому, через три дні після початку війни, на вулиці Берліна вийшли понад 100 тисяч людей.