Daily Mail: Путін страждає на мозковий розлад, спричинений раком

У президента РФ може виникати "стероїдна лють" внаслідок лікування раку стероїдами, повідомляє Сьогодні.

Президент Російської Федерації Володимир Путін страждає на мозковий розлад, який був викликаний деменцією, хворобою Паркінсона або так званою "стероїдною люттю", що виникла в результаті лікування раку стероїдами. Про це йдеться у доповіді американської розвідки. Daily Mail .

Зазначається, що високопосадовці розвідувального альянсу "П'ять очей", до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, Великобританія та Сполучені Штати, вважають, що існує фізіологічне пояснення рішення російського президента, що викликає загальне невдоволення, вторгнутися в Україну.

Як інформує видання в розвідувальному альянсі, зазначають, що цю інформацію підтверджують джерела в Кремлі. За словами інформаторів, саме з погіршенням здоров'я 69-річного президента РФ пов'язана його "все безладна поведінка" у поєднанні з "роздутою зовнішністю" на недавніх кадрах на ТБ та абсурдній дистанції, яку Путін уперто тримає від відвідувачів Кремля.