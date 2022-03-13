ООН: майже 2,7 млн ​​українських біженців виїхали через війну з Росією

Кількість людей, які втекли з України після російського вторгнення 24 лютого, наразі становить близько 2,7 мільйона, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в ООН у неділю.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про 2 698 280 людей, які залишили Україну станом на неділю.

Число біженців зросло більш ніж на 100 700 від зафіксованого у суботу.

За даними УВКБ ООН, Польща приймає найбільше українських біженців – причому 1655503 перейшли кордон з країною з моменту вторгнення.

Зі свого боку, польські прикордонники заявили в неділю, що з початку війни зареєстрували 1 675 000 людей, які прибули з України, повідомляє агентство AFP.

Станом на 12 березня Угорщина ухвалила 246 206 біженців, Словаччина – 195 980 осіб.