Зеленський подякував компанії Цукерберга за підтримку України

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність технологічній компанії Meta, якій належать соцмережі Facebook та Instagram, за підтримку України в умовах вторгнення Росії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на Twitter-сторінці Зеленського.

"Війна – це не тільки військове протистояння на українській землі. Це ще й запекла битва в інформаційному просторі. Хочу подякувати Meta й низці інших платформ, які мають активну позицію, допомагають і стали пліч-о-пліч з українцями" , — написав президент.

Нагадаємо, генеральна прокуратура Росії вимагає визнати компанію Meta, яка володіє Instagram, Facebook та Whatsapp, "екстремістською організацією".