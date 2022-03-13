Енергоатом: на Чорнобильській АЕС відновили енергопостачання

Фахівці НЕК "Укренерго" поновили електропостачання Чорнобильської АЕС та міста Славутич Київської області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на Telegram-каналі компанії "Енергоатом".

"Українськими фахівцями НЕК "Укренерго" завершено ремонтні роботи на лінії 330 кВ Лісна — ЧАЕС та поновлено електропостачання Чорнобильської АЕС і міста Славутич" , — йдеться у повідомліенні.

Ситуацію також прокоментував міністр енергетики Герман Галущенко.

"Сьогодні завдяки неймовірним зусиллям фахівців НЕК "Укренерго", наших атомників та електриків вдалося повернути електропостачання на ЧАЕС, захоплену російськими окупантами. Наші українські енергетики, ризикуючи власним здоров’ям та життям, змогли відвернути ризик можливої ядерної катастрофи, що загрожувала всій Європі. Тепер системи охолодження відпрацьованих ядерних збірок знову працюватимуть у штатному режимі, не від резервного живлення. Наголошую, що ЧАЕС — це об’єкт української енергетики, і нам не потрібна жодна допомога зі сторони будь-кого для забезпечення чи відновлення електропостачання на наші об'єкти" , — написав міністр.

Галущенко відзначив героїзм українських енергетиків.