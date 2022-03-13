Кулеба закликав іноземців не приєднуватись до військ РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав іноземних громадян відмовитись від пропозицій РФ приєднатися до її військ воювати проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це міністр написав у Twitter в неділю.

"Росія веде агресивну війну проти України. Я попереджаю іноземних громадян, яких можуть агітувати приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже запустили справи у міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, будете воєнними злочинцями. Це не вартує грошей чи чогось іще" , — заявив Кулеба у Twitter.

Як повiдомлялося, Росія готується залучити до війни з Україною найманців з різних країн світу, зокрема з Лівії, Сирії, а також з підконтрольних їй територій Грузії та Молдови.